زراعة أكثر من 2000 شتلة في مبادرات بيئية بمكة المكرمة دعماً لـ"السعودية الخضراء"

واصلت مكاتب وزارة البيئة والمياه والزراعة في محافظات منطقة مكة المكرمة تنفيذ حزمة من المبادرات البيئية الهادفة لتوسيع الغطاء النباتي وتعزيز الوعي المجتمعي، ضمن جهود تحقيق مستهدفات مبادرة "السعودية الخضراء"، وذلك من خلال حملات تشجير واسعة وتوزيع الشتلات في المدارس والمرافق العامة، بمشاركة فعّالة من طلاب ومتطوّعين وشركاء من الجهات الحكومية والمجتمع المحلي.
وفي محافظة رابغ، أطلق المكتب عددًا من المبادرات شملت المدرسة الأولى للطفولة المبكرة بمستورة، ومدرسة أبي ذر الغفاري، والمدرسة المتوسطة الأولى، حيث جرى غرس أكثر من 400 شتلة من الأشجار المحليّة، بمشاركة الكوادر التعليمية والطلاب، تعزيزًا لقيم الاستدامة والمسؤولية البيئية.
وفي العاصمة المقدسة، تم استكمال المرحلة الثالثة من مبادرة تشجير مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بزراعة أكثر من 340 شتلة، بمشاركة مجموعة من المتطوّعين، في خطوة تهدف لتحسين جودة الهواء، والحد من التصحّر، وتجميل البيئة المحيطة.
أما في العرضيات، فنفّذ المكتب ثلاث مبادرات بالتعاون مع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي، تضمنت غرس 100 شتلة في مدرسة العتمة الابتدائية، و150 شتلة في مدرسة ابن كثير الثانوية، و50 شتلة في مركز صحي آل كثير، ضمن برامج "لنجعلها خضراء" الهادفة لتوسيع الرقعة الخضراء.
وفي محافظة رنية، أُطلقت ثلاث مبادرات بيئية شارك فيها 104 متطوّعين قدّموا أكثر من 15 ساعة عمل، وشملت زراعة 200 شتلة في المدرستين الثانوية الأولى والثانية للبنات، وتوزيع 400 شتلة خلال فعالية "يوم الغذاء العضوي"، بالإضافة إلى توزيع شتلات على عدد من الجهات التعليمية والخدمية والمزارعين.
كما شهدت محافظة خليص مبادرة لتشجير عدد من المدارس ضمن موسم التشجير 2025، بمشاركة طلاب ومتطوّعين ساهموا في غرس وتوزيع شتلات متنوّعة داخل الساحات التعليمية.
وفي محافظة الجموم، نُفّذت مبادرة "بيئتي الخضراء"، التي شملت غرس وتوزيع أكثر من 500 شتلة في ثلاث مدارس، بمشاركة 100 متطوّع.
وتعكس هذه الجهود البيئية المتواصلة منظومة عمل تكامليّة لمكاتب البيئة في المنطقة، تسهم في تحسين المشهد الحضري، وتنمية المسطحات الخضراء، ونشر ثقافة حماية البيئة واستدامتها، ضمن رؤية المملكة 2030 ومبادرة "السعودية الخضراء".