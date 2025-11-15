زراعة أكثر من 2000 شتلة في مبادرات بيئية بمكة المكرمة دعماً لـ"السعودية الخضراء"

وفي محافظة رابغ، أطلق المكتب عددًا من المبادرات شملت المدرسة الأولى للطفولة المبكرة بمستورة، ومدرسة أبي ذر الغفاري، والمدرسة المتوسطة الأولى، حيث جرى غرس أكثر من 400 شتلة من الأشجار المحليّة، بمشاركة الكوادر التعليمية والطلاب، تعزيزًا لقيم الاستدامة والمسؤولية البيئية.