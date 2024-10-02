مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالقصيم يستأصل ورمًا ضخمًا تمدّد من النخاع الشوكي وهدد القلب والرئتين

تمكّن مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالقصيم، من استئصال ورم ضخم وزنه نحو "500" جرام، نشأ في النخاع الشوكي وتمدّد وهدّد القلب والرئتين، وسبّب حزمة من الأعراض الحادّة لـ"خمسينية"؛ ذكر ذلك "د. هاني الجهني" استشاري جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري، رئيس الفريق الطبي المعالج، والذي قال إن المراجعة جاءت إلى المستشفى تشكو من أعراض متزايدة، مثل صعوبة الحركة على القدمين، والشعور بآلام تبدأ من الظهر وتنتشر إلى أجزاء أخرى من الجسم وصعوبة بالتنفس، وفور وصولها أخضعها الفريق الطبي لفحوصات دقيقة أبرزها التصوير بالرنين المغناطيسي "Mri"، وأظهرت النتائجُ وجودَ ورم ضخم ناشئ داخل القناة الشوكية، ثم تشعب في اتجاه القلب والرئتين، وتسبّب في تضيق بالقناة.