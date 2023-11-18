رسميًّا تدشين علامة "بنج" للوجبات الصحية في المملكة

رسميًّا تم تدشين العلامة الوطنية المتخصصة في تقديم الوجبات الصحية "بنج" التي تتميز بمكوناتها الطبيعية وقيمتها الغذائية العالية وطعمها الشهي؛ حيث جاء تدشين "بنج" بعد فترة طويلة من التحضير ودراسة أفضل التجارب العالمية والمحلية في مجال الوجبات الصحية، عكفت عليها "بنج"؛ بهدف أن يكون انطلاقها من أفضل نقطة وصل لها الآخرون في كل الجوانب المتعلقة بالمواد المستخدمة في تحضير الوجبات، وطريقة التقديم في الفروع، أو عبر الموقع الإلكتروني (https://q-r.to/BINGEapp)، وتطبيقات الهواتف الذكية، والباقات المرنة، وآليات التوصيل للمشتركين، وتم الكشف عن كافة تفاصيلها خلال حفل الإطلاق الذي أقيم في فرعها الأول في مدينة الرياض، وسط حضور كبير من المهتمين بالغذاء الصحي والطعام بشكل عام، مع وضع الشركة خطةَ تَوَسُّع بشكل مرحلي لتغطية جميع مناطق المملكة بعد الانتهاء من كل الجوانب اللوجستية التي يجري العمل على تهيئتها حاليًا.
وأوضحت "بنج" أنها تتطلع لأن تُحَقق النجاح والانتشار الذي يتوازى مع التحضير الضخم الذي قامت به في الفترة الماضية، وتَضَمن دراسة مستفيضة لقطاع الوجبات الصحية محليًّا وعالميًّا، وهو القطاع الذي يشهد نموًّا كبيرًا بسبب حالة الوعي الكبيرة لدى الناس في إيجابيات التحول لنظام غذائي صحي، فالأشخاص حاليًا لا يبحثون عن الوجبات التي تُحقق لهم أهدافهم في إنقاص الوزن أو بناء الأجسام فقط ولكن يبحثون في مكوناتها من حيث مصادرها الطبيعية والمواد المستخدمة في تحضيرها؛ وهو ما حرصت عليه الشركة في أن تكون كل الأطعمة والمواد وفقًا لأفضل المعايير في هذا الجانب مع تمتعها بالطعم الشهي، وهي معادلة تراهن الشركة على أنها سوف تكون سر تميز علامتها الجديدة.