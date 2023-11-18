رسميًّا تدشين علامة "بنج" للوجبات الصحية في المملكة

وأوضحت "بنج" أنها تتطلع لأن تُحَقق النجاح والانتشار الذي يتوازى مع التحضير الضخم الذي قامت به في الفترة الماضية، وتَضَمن دراسة مستفيضة لقطاع الوجبات الصحية محليًّا وعالميًّا، وهو القطاع الذي يشهد نموًّا كبيرًا بسبب حالة الوعي الكبيرة لدى الناس في إيجابيات التحول لنظام غذائي صحي، فالأشخاص حاليًا لا يبحثون عن الوجبات التي تُحقق لهم أهدافهم في إنقاص الوزن أو بناء الأجسام فقط ولكن يبحثون في مكوناتها من حيث مصادرها الطبيعية والمواد المستخدمة في تحضيرها؛ وهو ما حرصت عليه الشركة في أن تكون كل الأطعمة والمواد وفقًا لأفضل المعايير في هذا الجانب مع تمتعها بالطعم الشهي، وهي معادلة تراهن الشركة على أنها سوف تكون سر تميز علامتها الجديدة.