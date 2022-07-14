الحجاج يقبلون على شراء الهدايا التذكارية قبل عودتهم لبلدانهم

وتحظى السبح بإقبال متميز عن سواها من المستلزمات، إذ تزخر الأسواق القريبة من الحرم بأنواع متعددة من السبح المتنوعة في أحجامها وتصميمها وألوانها، حيث يحرص الحجاج على اقتناء مجموعة من السبح إلى جانب سجاد الصلاة، وخاصة ذات النقوش الإسلامية والمناظر للأماكن المقدسة وصور الحرمين الشريفين، كما يحرص الحجاج على اقتناء صور الحرمين الشريفين.