"الخريّف" يُشارك في الاجتماع الثامن لوكلاء وزارات المالية في الدول العربية

وفيما يتعلق بالتغير المناخي، رحب الخريّف بجهود الصندوق في استعراض تجارب الدول العربية في دعم الانتقال للاقتصاد الدائري للكربون، مُشيراً إلى أن نهج الاقتصاد الدائري للكربون-الذي صادق عليه قادة دول مجموعة العشرين خلال سنة رئاسة المملكة للمجموعة في عام 2020- هو إطار شامل ومتكامل لمعالجة التحديات المُتعلقة بالانبعاثات. وشدد على ضرورة التركيز على الانبعاثات وليس المصادر، وأهمية قيام الدول المتقدمة بالوفاء بالالتزامات المالية تجاه الدول النامية للتعامل مع التغير المناخي.