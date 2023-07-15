جامعة جدة تعلن إتاحة 13 برنامجًا للدبلوم المتوسط ضمن القبول الجامعي

أعلنت جامعة جدة إتاحة 13 برنامجًا للدبلوم المتوسط ضمن القبول الجامعي لعام 1445هـ -2024م مُقدَّمةً من الكلية التطبيقية، وتتميز بتخصصات نوعية، تواكب مستجدات العصر، وتلبي احتياجات سوق العمل من الوظائف، وترتبط بشهادات مهنية معتمدة، وتحقق أهداف التنمية.