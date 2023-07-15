جامعة جدة تعلن إتاحة 13 برنامجًا للدبلوم المتوسط ضمن القبول الجامعي

أعلنت جامعة جدة إتاحة 13 برنامجًا للدبلوم المتوسط ضمن القبول الجامعي لعام 1445هـ -2024م مُقدَّمةً من الكلية التطبيقية، وتتميز بتخصصات نوعية، تواكب مستجدات العصر، وتلبي احتياجات سوق العمل من الوظائف، وترتبط بشهادات مهنية معتمدة، وتحقق أهداف التنمية.
وتشمل التخصصات: إدارة الفندقة والضيافة - تكنولوجيا حماية البيئة - الأحياء الجزئية والخلوية - تقنية المعلومات - إدارة المستودعات - الموارد البشرية - الإدارة الرياضية والترويجية - الصحة والسلامة المهنية - علوم البيانات - تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد - الإرشاد السياحي - المحاسبة.
الجدير بالذكر أن برامج الدبلوم بجامعة جدة مجانية (بدون رسوم دراسية)، بل يحصل الطالب على مكافأة شهرية، وشهادة مهنية، تساعده في الحصول على وظيفة مناسبة له بعد إنهاء متطلبات البرنامج الأكاديمية.