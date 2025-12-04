مزاد مزارع ضرماء ينطلق في ديسمبر بطرح متنوع للمساحات الزراعية قرب القدية

أعلنت شركة "جنات العقارية"، وبإشراف مركز الإسناد والتصفية “إنفاذ” وبموجب حكم صادر من محكمة الأحوال الشخصية، عن إطلاق “مزاد مزارع ضرماء” خلال الفترة من 11 إلى 15 ديسمبر 2025، حيث سيتم تنفيذ المزاد إلكترونيًا عبر منصة “مباشر” للمزادات.
ويطرح المزاد 47 أرضًا زراعية معتمدة في استخدامها وفق الصكوك والرفع المساحي، وبمساحات متنوعة تبدأ من 50,000 متر مربع وتصل إلى 4,000,000 متر مربع، مما يمنح المستثمرين خيارات واسعة لتأسيس مشاريع زراعية وتنموية ذات قيمة عالية وقابلة للتوسع. ويأتي هذا الطرح امتدادًا لجهود "جنات العقارية" في تطوير الأصول الزراعية وفتح آفاق جديدة للاستثمار الإنتاجي والسياحي في محافظة ضرماء.
ويقع جزء كبير من هذه الأراضي بالقرب من مشروع القدية، وعلى بُعد 50 دقيقة فقط من مدينة الرياض، ما يجعلها وجهة استراتيجية جاذبة للباحثين عن مشاريع طويلة المدى وفرص استثمارية متنوعة.
وأكدت جنات العقارية أن مزاد مزارع ضرماء يأتي دعمًا للحراك الاستثماري في المنطقة، وتفعيلًا لدور القطاع الزراعي كأحد المسارات الواعدة في السوق العقاري، من خلال توفير منصة إلكترونية موثوقة تسمح للمشاركين باستعراض تفاصيل الأراضي وتقديم عروضهم بسهولة ومرونة، وذلك عبر منصة “الـمباشر” التي توفر الإرشادات والدعم الفني الكامل للمستخدمين.
ودعت شركة جنات العقارية المستثمرين والمهتمين بالقطاع الزراعي إلى متابعة تفاصيل المزاد عبر المنصة الإلكترونية، والتسجيل للاستفادة من الفرص المطروحة، مشيرةً إلى إمكانية التواصل مع مركز المبيعات من خلال الأرقام: 0536181816 – 0510100500 للاستفسارات وتقديم الدعم.