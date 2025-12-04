مزاد مزارع ضرماء ينطلق في ديسمبر بطرح متنوع للمساحات الزراعية قرب القدية

ويطرح المزاد 47 أرضًا زراعية معتمدة في استخدامها وفق الصكوك والرفع المساحي، وبمساحات متنوعة تبدأ من 50,000 متر مربع وتصل إلى 4,000,000 متر مربع، مما يمنح المستثمرين خيارات واسعة لتأسيس مشاريع زراعية وتنموية ذات قيمة عالية وقابلة للتوسع. ويأتي هذا الطرح امتدادًا لجهود "جنات العقارية" في تطوير الأصول الزراعية وفتح آفاق جديدة للاستثمار الإنتاجي والسياحي في محافظة ضرماء.