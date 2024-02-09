شاهد.. لحظة وصول طلائع متسابقي "رالي حائل" يتقدمهم "الراجحي".. والجماهير توثق

وصل أول طلائع المتسابقين في رالي حائل الـ ١٩، إلى خط النهاية في المرحلة الأولى من الرالي، يتقدمهم السائق يزيد الراجحي.
وأكد "الراجحي" أنه حصد المركز الأول بفارق زمني مريح بينه وبين الأقرب، بالرغم من أن ترتيب انطلاقه كان العاشر في هذه المرحلة.
وأشار أنه بحصوله على بطولة رالي حائل الـ ١٩، سيتصدر كأس العالم في الراليات.
وأثنى "الراجحي" على ما تلقاه المسابقات الرياضية للسيارات من دعم من القيادة الرشيدة، وبما يوجد بها من أبطال سعوديين المستقبل أمامهم.
وانتشرت الجماهير الرالية بالقرب من نقاط العبور للمتسابقين التي حددها الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، كما التقطت الجماهير والمصورين المحترفين العديد من الصور على طول مسار الرالي في مرحلته الأولى.