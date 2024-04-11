بطابع جديد وإرث يتكرر كل عام.. "حوامة العيد" تُبهج أهالي الدرعية "فيديو"

وترحيبًا بالأهالي والزوار، استقبلهم حي الطريف التاريخي بالقهوة السعودية والبخور، بالإضافة لعدد من الفعاليات للاحتفال بالعيد؛ منها عروض الخيل العربي وخطاط الدرعية وعروض الفنون الشعبية كالعرضة السعودية والسامري، إضافة إلى تفعيل النزل وإحياء الطريف عبر عدد من الفعاليات التي جسّدها مجموعة من الأطفال وشارك فيها الزوار في أنحاء حي الطريف، كما رحّب "سوق الموسم" -والذي يفعّل للمرة الأولى في العيد- بالزوار عبر فعالياته المختلفة.