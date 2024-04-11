بطابع جديد وإرث يتكرر كل عام.. "حوامة العيد" تُبهج أهالي الدرعية "فيديو"

على أنغام أغاني العيد المبهجة وأصوات أطفال الدرعية الذين يطلبون من أهالي الحي الخروج من منازلهم لأخذ عيديتهم؛ تشارك حوامة الدرعية الأهالي فرحة العيد بطريقة جميلة تحيي الموروث الشعبي من خلال حافلات تنقل البهجة والفرح للاستمتاع بأجواء العيد وبهجته، وتعزيز المبادرات الاجتماعية بين الأهالي والسكان.
وتُعَد "حوامة العيد" موروثًا شعبيًّا يقوم الأطفال خلالها بالتجول على بيوت الجيران؛ ليأخذوا نصيبهم مما أعده الجيران من "عيديات" فرحًا بالعيد؛ منشدين أهازيج متنوعة، من بينها "عطونا عيدي عادت عليكم.. جعل الفقر ما يدخل عليكم".
وفي موقع آخر احتفلت هيئة تطوير بوابة الدرعية بإحياء حي طريف التاريخي الذي استقبل الزوار بالقهوة السعودية والفنون الشعبية، إضافة إلى توزيع 25 ألف عيدية.
واحتفلت هيئة تطوير بوابة الدرعية بعيد الفطر المبارك لهذا العام 1445هـ، عبر جملة من الفعاليات المتنوعة التي أطلقت لمشاركة الأهالي والزوار فرحتهم والاستمتاع بأجواء مميزة وقضاء أوقات سعيدة مع عائلاتهم وأصدقائهم في الدرعية.
وترحيبًا بالأهالي والزوار، استقبلهم حي الطريف التاريخي بالقهوة السعودية والبخور، بالإضافة لعدد من الفعاليات للاحتفال بالعيد؛ منها عروض الخيل العربي وخطاط الدرعية وعروض الفنون الشعبية كالعرضة السعودية والسامري، إضافة إلى تفعيل النزل وإحياء الطريف عبر عدد من الفعاليات التي جسّدها مجموعة من الأطفال وشارك فيها الزوار في أنحاء حي الطريف، كما رحّب "سوق الموسم" -والذي يفعّل للمرة الأولى في العيد- بالزوار عبر فعالياته المختلفة.
واشتملت فعاليات الاحتفال بعيد الفطر لهذا العام أيضًا على "حوامة الدرعية"؛ حيث جالت عدد من الحافلات على أحياء الدرعية خلال ليلة العيد ومساء يومه الأول، لتحتفل مع الأهالي والزوار عبر مجموعة من الفعاليات، إضافة إلى توزيع العيديات وصناديق الحلوى.
وتنوعت الفعاليات المقامة بهذه المناسبة لتشمل عروض الموسيقى الحية والألعاب الشعبية في عدد من المواقع، منها حي الطريف التاريخي، ومطل البجيري، وساحات وأحياء الدرعية؛ لتعكس البهجة بقدوم العيد وتُمَكن الأهالي والزوار القادمين من مختلف مناطق المملكة وخارجها من الاحتفال وقضاء لحظات عيدهم لهذا العام في الدرعية، كما ستستمر فعاليات الاحتفال بالعيد حتى يومه الرابع.