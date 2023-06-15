لماذا تأخرت رياح البوارح عن دول الخليج؟ الأسباب منوعة والمتوقع هبوب يومي!

يبدأ هبوب رياح البوارح على دول الخليج عادةً مع نهايات شهر مايو وتستمر حتى مُنتصف يوليو، وهي رياح شمالية غربية من نشطة إلى قوية السرعة؛ حيث تهب نتيجة تعمق المنخفضات الحرارية على المنطقة مع تواجد مرتفع جوي شمال شبه الجزيرة العربية، وأهم ما تتميز به رياح البوارح هو نشاطها تدريجياً مع شروق الشمس لتبلغ ذروتها خلال فترة الظهيرة والعصر مما يؤدي إلى إثارة الغبار وتدني مدى الرؤية الأفقية أحياناً بالإضافة إلى انخفاض معدلات الرطوبة النسبية.