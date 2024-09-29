مجمع عبدالله الطبي يسهم في إنقاذ حياة مريضين عبر التبرع بالأعضاء

نجح مجمع الملك عبد الله الطبي، أحد أعضاء تجمع جدة الصحي الثاني، في تحقيق إنجاز طبي من خلال المساهمة في تبليغ وتشخيص حالة وفاة دماغية، وفقًا للبروتوكول الوطني المعمول به في المملكة، بالتعاون مع المركز السعودي لزراعة الأعضاء.