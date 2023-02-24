خبير تربوي لـ"سبق": لابد أن يتعلم الطالب كيفية التعامل مع أسئلة الامتحانات بأربع مراحل

وأضاف الدكتور العامري في حديثه لـ"سبق" أن "رحلة التعلم التي يمر بها الطالب في فصل دراسي تمر بأربع مراحل، المرحلة الأولى وهي مرحلة الاكتساب للتعلم وهي ما تسمى بمرحلة التحصيل الدراسي، حيث فيها يحصل الطالب فيها المعارف والاتجاهات والمهارات، ثم تأتي المرحلة الثانية والتي عادة ما تكون متزامنة مع المرحلة الأولى وهي مرحلة معالجات التعلم والتي فيها يقوم الطالب بمراجعة متعلم وتعميق فهمه له من خلال السؤال والاستذكار وممارسة الأنشطة الصفية وغير الصفية ويقوم المعلم حينها بمناقشة الطالب وتكليفه بمجموعة من الواجبات الصفية والمنزلية والتي تشكل مهام إثرائية تعزز التعلم".