وزير الخارجية يؤكد أهمية إيجاد حلٍ عادل ومنصف يلبي تطلعات الشعب الفلسطيني

وبحث الوزيران خلال الاتصال مستجدات استمرار التصعيد العسكري في غزة ومحيطها، وضرورة العمل على إيجاد السبل اللازمة لنزع فتيل التوتر ووقف تصاعد الصراع الدائر في المنطقة، وأهمية إيجاد حلٍ عادل ومنصف يلبي تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق، وتخفيف تداعيات هذه الأزمة بما يسهم في حماية المدنيين.