بعد رحلة ملهمة تركت أثرًا وحفزت جيلًا.. شاهد "القرني" وهو يودع محطة الفضاء الدولية

ودّع رائدُ الفضاء السعودي علي القرني، محطةَ الفضاء الدولية، بعد رحلة ملهمة تركت أثرًا وحفزت جيلًا، وشجّعت الطموح.
وقال "القرني": أنجزنا جميع المهام الموكلة إلينا بنجاح، وتم إنجاز جميع التجارب العلمية والأبحاث بنجاح، وندعو الله أن تعود علينا بالنفع، وأشكر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد، على الدعم اللامحدود الذي حظينا به خلال هذه الرحلة، وأشكر جميع الجهات التي ساهمت في إنجاح هذه المهمة، وشكرًا لشعبنا العظيم على المشاعر الصادقة والأصداء والحماس الذي لمسناه.
وأضاف: أحد أهداف هذه الرحلة هو خلق جيل قادم من رواد الفضاء والمستكشفين في جميع القطاعات، وأودّ أن أشكر جميع العاملين في الهيئة السعودية للفضاء على عملهم الجبّار في مدة زمنية قصيرة للغاية.