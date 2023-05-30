بعد رحلة ملهمة تركت أثرًا وحفزت جيلًا.. شاهد "القرني" وهو يودع محطة الفضاء الدولية

وقال "القرني": أنجزنا جميع المهام الموكلة إلينا بنجاح، وتم إنجاز جميع التجارب العلمية والأبحاث بنجاح، وندعو الله أن تعود علينا بالنفع، وأشكر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد، على الدعم اللامحدود الذي حظينا به خلال هذه الرحلة، وأشكر جميع الجهات التي ساهمت في إنجاح هذه المهمة، وشكرًا لشعبنا العظيم على المشاعر الصادقة والأصداء والحماس الذي لمسناه.