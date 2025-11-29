"هيئة الاتصالات" و"الطيران المدني" تدعوان هواة الرحلات للاستفادة من خدمة البحث والإنقاذ باستخدام جهاز "PLB"

دعت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية والهيئة العامة للطيران المدني هواة الرحلات البرية إلى الاستفادة من خدمة البحث والإنقاذ التي تعتمد على تقنية اتصالات راديوية تمكّن الأفراد والجهات المؤسسية من إرسال طلبات الاستغاثة عبر الأقمار الصناعية، وذلك من خلال جهاز تحديد المواقع الشخصي "PLB" في المناطق التي لا تتوفر بها شبكات الاتصالات العامة.
وبيّنت الهيئة أن الخدمة المقدمة بالشراكة مع الجهات المعنية (الهيئة العامة للطيران المدني، وشركة خدمات الملاحة الجوية)، توفر مستوى تغطية يشمل جميع مناطق المملكة، بما في ذلك المناطق التي لا تتوفر بها شبكات الاتصالات العامة، كما تمكّن من تحديد هوية وموقع طالب الخدمة عبر الأقمار الصناعية، مما يسهم في تسريع وصول فرق البحث والإنقاذ في المملكة إلى المستفيدين. ويجري رصد طلبات الاستغاثة عبر المركز السعودي للبحث والإنقاذ بشركة خدمات الملاحة الجوية السعودية، ثم تُمرَّر فورًا إلى المركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية، الذي يتولى بدوره تمرير المعلومات للقطاعات الأمنية المعنية في جميع مناطق المملكة وفق الإجراءات المعتمدة.
ولفتت الهيئة إلى أن جهاز تحديد المواقع الشخصي "PLB" يُعد أحد أهم وسائل السلامة والإنقاذ لهواة الرحلات في المناطق التي تنعدم بها شبكات الاتصال، إذ يتيح للمستخدم إرسال نداء استغاثة في وقت قياسي.
ويشار إلى أنه يمكن لهواة الرحلات البرية الحصول على الجهاز والترخيص المرتبط به بشكل فوري عبر الوكلاء المعتمدين من الهيئة والمرخص لهم ببيع الأجهزة اللاسلكية، ويمكن الاطلاع على قائمة الوكلاء المعتمدين من خلال موقع الهيئة.