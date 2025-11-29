"هيئة الاتصالات" و"الطيران المدني" تدعوان هواة الرحلات للاستفادة من خدمة البحث والإنقاذ باستخدام جهاز "PLB"

وبيّنت الهيئة أن الخدمة المقدمة بالشراكة مع الجهات المعنية (الهيئة العامة للطيران المدني، وشركة خدمات الملاحة الجوية)، توفر مستوى تغطية يشمل جميع مناطق المملكة، بما في ذلك المناطق التي لا تتوفر بها شبكات الاتصالات العامة، كما تمكّن من تحديد هوية وموقع طالب الخدمة عبر الأقمار الصناعية، مما يسهم في تسريع وصول فرق البحث والإنقاذ في المملكة إلى المستفيدين. ويجري رصد طلبات الاستغاثة عبر المركز السعودي للبحث والإنقاذ بشركة خدمات الملاحة الجوية السعودية، ثم تُمرَّر فورًا إلى المركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية، الذي يتولى بدوره تمرير المعلومات للقطاعات الأمنية المعنية في جميع مناطق المملكة وفق الإجراءات المعتمدة.