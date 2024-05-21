"باوزير" يرأس وفد المملكة في الاجتماع الـ71 للجنة وكلاء وزارات المالية الخليجية

كما استعرض المشاركون موضوعات فريق ممثلي وزارات المالية لبحث مبادرات مجموعة العشرين في المسار المالي، والعديد من الموضوعات الأخرى في إطار عمل اللجنة، مختتمًا أعماله بتوصيات للجنة التعاون المالي والاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي بشأن هذه الموضوعات، التي ستتمّ مناقشتها خلال الاجتماع الوزاري الحادي والعشرين بعد المئة للجنة الذي سيعقد بتاريخ 30 مايو 2024م في العاصمة القطرية الدوحة.