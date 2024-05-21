"باوزير" يرأس وفد المملكة في الاجتماع الـ71 للجنة وكلاء وزارات المالية الخليجية
ترأس وكيل وزارة المالية للعلاقات الدولية خالد باوزير، وفد المملكة في الاجتماع الحادي والسبعين للجنة وكلاء وزارات المالية بدول مجلس التعاون الخليجي، الذي عُقد أمس في العاصمة القطرية الدوحة.
وهدف الاجتماع إلى التحضير للاجتماع الوزاري الحادي والعشرين بعد المئة للجنة التعاون المالي والاقتصادي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالإضافة إلى مناقشة نتائج الاجتماع الثاني والثمانين للجنة محافظي البنوك المركزية بدول المجلس، ونتائج الاجتماعات ذات العلاقة بمجلس إدارة هيئة الاتحاد الجمركي لدول المجلس ولجنة السوق الخليجية المشتركة.
كما استعرض المشاركون موضوعات فريق ممثلي وزارات المالية لبحث مبادرات مجموعة العشرين في المسار المالي، والعديد من الموضوعات الأخرى في إطار عمل اللجنة، مختتمًا أعماله بتوصيات للجنة التعاون المالي والاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي بشأن هذه الموضوعات، التي ستتمّ مناقشتها خلال الاجتماع الوزاري الحادي والعشرين بعد المئة للجنة الذي سيعقد بتاريخ 30 مايو 2024م في العاصمة القطرية الدوحة.