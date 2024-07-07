"الأرصاد" يُنبِّه 9 مناطق: أمطار متوسطة وأتربة مثارة وعوالق ترابية

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق (مكة المكرمة والرياض والقصيم وحائل ونجران وجازان وعسير والشرقية والباحة).
وتفصيلاً، نبّه المركز منطقة مكة المكرمة بأنها تشهد أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة أضم وبني يزيد وميسان. وتشهد أتربة مثارة على الخرمة والمويه وتربة ورنية والشعيبة والقنفذة والليث والعرضيات، وتستمر الحالات حتى الساعة الـ 20 من مساء الاثنين.
وتشهد منطقة الباحة أتربة مثارة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة. وتشهد أمطارًا خفيفة على الباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن، وتستمر الحالات حتى الساعة الـ 20 من مساء الاثنين.
كما تشهد منطقة عسير أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة أبها وأحد رفيدة وخميس مشيط. وتشهد أمطارًا متوسطة على الحرجة والربوعة وسراة عبيدة وظهران الجنوب، فيما تشهد المنطقة أتربة مثارة وعوالق ترابية على أغلب المحافظات، وتستمر الحالات حتى الساعة الـ20 من مساء الاثنين.
ونبّه المركز منطقة جازان بأنها تشهد أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة أبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد. وتشهد أمطارًا متوسطة على الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب، فيما تشهد المنطقة أتربة مثارة وعوالق ترابية على أغلب المحافظات. وتستمر الحالات حتى الساعة الـ 20 من مساء الاثنين.
وتشهد المنطقة الشرقية موجة حارة وارتفاعًا بدرجات الحرارة إلى 48 درجة مئوية. وتشمل الحالة الأحساء والعديد وبقيق والخفجي والنعيرية وقرية العليا. وتشهد أتربة مثارة على حفر الباطن والخفجي والنعيرية وقرية العليا والأحساء والعديد وبقيق والجبيل والخبر والدمام والظهران والقطيف ورأس تنورة، وتستمر الحالات حتى الساعة الـ 20 من مساء الاثنين.
كما تشهد منطقة نجران أتربة مثارة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة شرورة وبدر الجنوب ثار وحبونا وخباش ونجران ويدمة، وتستمر الحالات حتى الساعة الـ 20 من مساء الاثنين.
ونبّه المركز منطقة الرياض بأنها تشهد أتربة مثارة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الزلفي والغاط والمجمعة وشقراء والأفلاج والسليل ووادي الدواسر والحريق والخرج والدلم والمزاحمية وحوطة بني تميم والدرعية والعاصمة الرياض وثادق وحريملاء ورماح وضرما ومرات، وتستمر حتى الساعة الـ 20 من مساء الاثنين.
وتشهد منطقة حائل أيضًا أتربة مثارة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الشنان وبقعاء وسميراء، وتستمر حتى الساعة الـ 20 من مساء الاثنين.
وتشهد منطقة القصيم أتربة مثارة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الأسياح والبدائع والبكيرية والثامرية والشماسية والعمار والمذنب وبريدة وعنيزة وعيون الجواء، وتستمر حتى الساعة الـ 20 من مساء الاثنين.