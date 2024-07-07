"الأرصاد" يُنبِّه 9 مناطق: أمطار متوسطة وأتربة مثارة وعوالق ترابية

كما تشهد منطقة عسير أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة أبها وأحد رفيدة وخميس مشيط. وتشهد أمطارًا متوسطة على الحرجة والربوعة وسراة عبيدة وظهران الجنوب، فيما تشهد المنطقة أتربة مثارة وعوالق ترابية على أغلب المحافظات، وتستمر الحالات حتى الساعة الـ20 من مساء الاثنين.