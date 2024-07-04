مجهولون يبددون جهود أمانة الطائف في مواجهة التشوهات بالكتابة على جسور المشاة

وفي التفاصيل، رصدت "سبق" تجدد التشوّهات البصرية والكتابات العشوائية على جسور المشاة في محافظة الطائف منها الجسر الواقع على طريق الملك خالد، والجسر الواقع بوادي وج والجسر الواقع بطريق الملك عبدالله، حيث تسببت الكتابة والتشوّه البصري في موجة استياء وتذمر مرتادي الطرق وسط مطالبات البعض منهم بمعالجتها والبدء بوضع كاميرات مراقبة ومتابعة من الجهات المعنية لضبط هؤلاء العابثين، وإصدار عقوبات رادعة حفاظاً على الممتلكات العامة والارتقاء بالمظهر العام.