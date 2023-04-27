انتصف المشوار.. رؤية 2030 تفي بوعودها في عامها السابع.. وهنا أبرز إنجازاتها

وبعد مرور 7 سنوات، انتصف مشوار الرؤية معلنًا عن عدد من الإنجازات والإصلاحات في مسيرة أكبر تحول وطني تشهده المملكة العربية السعودية، معتمدة على المواطنين في بناء مستقبل بلادهم، ليحقق اقتصاد المملكة نموًّا متسارعًا ومستدامًا.