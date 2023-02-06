"الموارد البشرية" توقّع 4 اتفاقيات.. على هامش"مؤتمر ليب 23"

وقّعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خلال مشاركتها في النسخة الثانية من مؤتمر ليب 23 المقام في الرياض خلال الفترة من 6 إلى 9 فبراير 2023م، أربع اتفاقيات مع كلٍّ من شركة فيوتشر ورك شوبس السعودية، وشركة سبرنكلر، وشركة ديفوتيم السعودية، وشركة سيرفس ناو.