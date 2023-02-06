"الموارد البشرية" توقّع 4 اتفاقيات.. على هامش"مؤتمر ليب 23"

وقّعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خلال مشاركتها في النسخة الثانية من مؤتمر ليب 23 المقام في الرياض خلال الفترة من 6 إلى 9 فبراير 2023م، أربع اتفاقيات مع كلٍّ من شركة فيوتشر ورك شوبس السعودية، وشركة سبرنكلر، وشركة ديفوتيم السعودية، وشركة سيرفس ناو.
وتهدف الاتفاقيات إلى تحسين تجربة المستفيد باستخدام التقنيات الأصيلة للأجهزة الذكية وتحسين أداء منصات التواصل الاجتماعي في الوزارة وتطوير أطر عمل ومنهجيات لتحقيق التميز في التحول الرقمي، ونقل الخبرات وبناء المهارات والكفاءات الوطنية.
يذكر أن الوزارة خلال مشاركتها في المؤتمر قد أطلقت منصة التأهيل والتوجيه الاجتماعي، التي دشنها معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، إضافة لاستعراض منجزاتها في مجال التحول الرقمي.