وجهة "مسار" و"مدوام" توقعان اتفاقية تصميم وتنفيذ مركز "مسار" التفاعلي لتعريف الزوار بالوجهة

أعلنت شركة أم القرى للتنمية والإعمار؛ المالك والمطور لـ«مسار» وجهة الـــــ 100 مليار، عن توقيع اتفاقية مع شركة "مدوام"؛ السعودية الرائدة والمتخصصة في تصميم التجارب التفاعلية بأحدث التطبيقات التكنولوجية المتقدمة، مدعومة بخبرات شركة (إيكاريا أتيليه) الإسبانية و الحاصلة على عدة جوائز خلال (اكسبو دبي 2020)، من أجل تصميم وتنفيذ مركز "مسار" التفاعلي للتعريف بالوجهة، حيث سيتم استخدام أحدث التقنيات الضوئية والسمعية والبصرية لأول مرة في مكة المكرمة لإبراز معالم وجهة "مسار"، وستشتمل التجربة أيضاً على مسرح افتراضي بأحدث تقنيات العرض الضوئي ثلاثي الأبعاد، يتم تحديثها بمحتوى جديد مع تقدم مراحل العمل في الوجهة.