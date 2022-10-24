سياسي عراقي يكشف عن سبب ولائه للسعودية والعرب.. وهذا ما حدث معه في الرياض

وسرد "الشمري" أحد المواقف التي حدثت معه في العاصمة السعودية، ولا ينساها، قائلاً إنه أثناء زيارته الرياض استوقفه مواطن سعودي، وأصر على استضافته دون سابق معرفة؛ وذلك لمجرد أن لوحة سيارته تشير إلى قدومه من العراق، قبل أن يكشف له عن هويته بأنه مدير الشرطة الجنائية في الرياض.