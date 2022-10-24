سياسي عراقي يكشف عن سبب ولائه للسعودية والعرب.. وهذا ما حدث معه في الرياض

كشف عبدالرزاق الشمري، الأمين العام لتجمُّع القوى العراقية للإنقاذ ورفض التوسع الإيراني، عن موقف حدث معه في العاصمة السعودية الرياض، لافتًا إلى أنه السبب وراء ولائه للسعودية والعرب، وليس للإيرانيين.
وسرد "الشمري" أحد المواقف التي حدثت معه في العاصمة السعودية، ولا ينساها، قائلاً إنه أثناء زيارته الرياض استوقفه مواطن سعودي، وأصر على استضافته دون سابق معرفة؛ وذلك لمجرد أن لوحة سيارته تشير إلى قدومه من العراق، قبل أن يكشف له عن هويته بأنه مدير الشرطة الجنائية في الرياض.
وكتب السياسي العراقي على حسابه في "تويتر" مستشهدًا بهذه الواقعة: "لماذا ولاؤنا للسعودية ولجميع أشقائنا العرب؟ وليس للفرس المجوس؟.. وأنا أمشي بأحد شوارع الرياض استوقفني رجل وسلَّم عليَّ، وأصر على استضافتي دون أن يعرفني أو أعرفه؛ فقط لأن لوحة سيارتي عراقية. إنه مدير الشرطة الجنائية في الرياض؟ أولئك آبائي فجد لي بمثلهم".
ولاقت تغريدة "الشمري" تفاعلاً واسعًا من الجانبَين السعودي والعراقي؛ فكتب أحد المغردين دلالة على الكرم السعودي: "أنا ما أعرفك شخصيًّا، لكن أعرفك ابن العراق الذي نعتبر أهله إخوانًا لنا قبل أي شيء وجيرانًا.. أنا ساكن بالرياض لو شفتك بالشارع أو أي مكان لألزمت عليك بالضيافة عندي بكل ترحاب وتقدير. والله يحييك في بلدك الثاني".
فيما رد مغرد عراقي بالمعرف "الأستاذ مهدي" قائلاً: "عندما ندخل السعودية نحس بأننا ببلدنا الأم، وليس الثاني.. تداخُل، وعمق، ومصير".
وشاطره عراقي آخر الرأي فقال: "والله ما أحب من بلاد الله أكثر من بلدي ثم المملكة العربية السعودية.. فعلاً بلد ثانٍ لكل مسلم موحد بالله".