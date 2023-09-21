في حديثه مع "فوكس نيوز": ولي العهد يرسخ مبدأ السعودية الثابت.. "القضية الفلسطينية مهمة لنا"

ويبتغي ولي العهد من المباحثات التي تدار مع الجانب الأمريكي إلى إيجاد الحلول التوافقية التي تقي المنطقة شرور الحروب، والفتن، وعدم الاستقرار، و"تحقق تطلعات الشعب الفلسطيني وتُحافظ على مبدأ حل الدولتين"، و"ترسم مستقبل جديد للمنطقة"، كما يمكنها أن "تعيد إسرائيل كعنصر في الشرق الأوسط"، وفقاً لعبارات الأمير محمد بن سلمان.