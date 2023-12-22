بـ"بنيان".. "الجهني" يحصد سباقات الهجن في الأشواط الصباحية بمهرجان للإبل

وتضم مسابقات الهجن 239 شوطًا للجري جدولتها على مدار 19 يومًا على فترتين من السباق صباحية ومسائية، ويسعى مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل إلى تأصيل تراث رياضة سباقات الهجن وتعزيزها في الثقافة السعودية والعربية والإسلامية، إلى جانب دعم الحركة السياحية والاقتصادية بالمملكة، بما يعزز المشاركة المجتمعية، ويؤصِّل الموروث الوطني، ويعكس العمق الحضاري للمملكة.