الحجز والتنفيذ على الحساب البنكي وتجميده.. "ساما" يوضح الفوارق

أوضح البنك المركزي السعودي الفرق بين مصطلح الحجز والتنفيذ على الحساب البنكي، ومصطلح تجميد الحساب البنكي.
وقال البنك: إن الحجز والتنفيذ على الحساب البنكي هو إجراء يتم بموجبه حجز مبلغ معين في الحساب، أو الحسابات البنكية، بناء على طلب يرد إلى البنك المركزي من الجهات المخولة نظامًا بالحجز والتنفيذ بموجب نص نظامي يتيح للجهة صلاحية طلب اتخاذ هذا الإجراء ويُبلغ للبنوك والمصارف العاملة في المملكة.
وتابع البنك : تجميد الحساب البنكي هو إجراء يختلف عن إجراء الحجز والتنفيذ، والتجميد حالة يتخذها البنك التجاري بناءً على العلاقة المباشرة بين العميل والبنك لغرض التحقق من اكتمال المستندات والمتطلبات اللازمة لتشغيل الحساب البنكي مثل انتهاء وثيقة الهوية، أو السجل التجاري، أو حالات الوفاة أو فقدان الأهلية.