الحجز والتنفيذ على الحساب البنكي وتجميده.. "ساما" يوضح الفوارق

وقال البنك: إن الحجز والتنفيذ على الحساب البنكي هو إجراء يتم بموجبه حجز مبلغ معين في الحساب، أو الحسابات البنكية، بناء على طلب يرد إلى البنك المركزي من الجهات المخولة نظامًا بالحجز والتنفيذ بموجب نص نظامي يتيح للجهة صلاحية طلب اتخاذ هذا الإجراء ويُبلغ للبنوك والمصارف العاملة في المملكة.