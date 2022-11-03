أمير القصيم يتفقد سير العمل بمهرجان العقيلات ويدشن منصة مزادات الإبل الإلكترونية

فيما فاق عدد الحضور المشارك في اليوم ذاته كل التوقعات، حيث بلغ أكثر من 31 ألف زائر، وأكثر من 7200 سيارة، وما يزيد عن 500 متن من الحلال الوارد لفعاليات المهرجان، تشتمل على عدة أنواع الإبل منها: "بكار، ونياق، وقعدان وفحول وتمثل ألواناً مختلفة من الإبل المجاهيم والشقح والوضح والشعل والحمر والصفر" وغيرها من الألوان، كما شهد المهرجان مجموعة من الفعاليات والبرامج الاجتماعية والثقافية بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والأسر المنتجة بالمنطقة.