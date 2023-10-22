لا تتزنخ ولا تفسد.. "الخضيري": الزيوت المهدرجة تحفظ المنتجات شهوراً لكن ضارّة!

وأوضح "الخضيري"، عبر حسابه على منصة "إكس"، أن الزيوت المهدرجة التي تُسمى السمن النباتي، تدخل في معظم الصناعات الغذائية "البسكويتات المتلاصقة بطبقة سكر مع سمن نباتي والويفر، والشيكولاتة، وكذلك الحلويات كلها الشرقية والغربية"، وذلك لأسباب اقتصادية لأن السمن النباتي -وهو المهدرج- يحفظها على الأرفف شهوراً عدة، ولا يتزنخ ولا يفسد.