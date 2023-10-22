لا تتزنخ ولا تفسد.. "الخضيري": الزيوت المهدرجة تحفظ المنتجات شهوراً لكن ضارّة!

أكّد أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات الدكتور فهد الخضيري؛ أن الزيوت المهدرجة تُستخدم في الصناعات الغذائية لأسباب اقتصادية، مشيراً إلى أنها تساعد على حفظ المنتجات مدداً طويلة مقابل السمن الطبيعي، إلا أنها تشكّل ضرراً.
وأوضح "الخضيري"، عبر حسابه على منصة "إكس"، أن الزيوت المهدرجة التي تُسمى السمن النباتي، تدخل في معظم الصناعات الغذائية "البسكويتات المتلاصقة بطبقة سكر مع سمن نباتي والويفر، والشيكولاتة، وكذلك الحلويات كلها الشرقية والغربية"، وذلك لأسباب اقتصادية لأن السمن النباتي -وهو المهدرج- يحفظها على الأرفف شهوراً عدة، ولا يتزنخ ولا يفسد.
وأردف: "لكن لو استخدموا السمن الحيواني الطبيعي والزبدة والزيوت النباتية فسيقل زمن الحفظ على الأرفف إلى أيام عدة، بدلاً من حفظها لشهور عدة إذا استخدموا السمن النباتي المهدرج".
وأبان "الخضيري"؛ في تغريدة سابقة، يقول: "للتوضيح للمرة العاشرة؛ الزيوت العادية النباتية، هي: زيت الزيتون وزيت الذرة وزيت دوّار الشمس وزيت الكانولا، وهي ليست مهدرجة، ولا تضر إذا استخدمتها باعتدال".
وأضاف: "أما المهدرجة، فيقصد بها السمن النباتي الذي كان زيتاً نباتياً تمّت معالجته بالهدرجة ليتصلب ولا يفسد بسرعة، ويأتي غالباً في علب صفيح، وهو الضار".