"مختص في هندسة المرور": الدراجات النارية زادت من "الربكة" في الشوارع الرئيسية

وأكد خلال حديثه لـ"الإخبارية" أنه يجب أن تكون هناك مسافة آمنة بين الدراجة النارية والسيارات حولها، وللأسف لا يلتزم الكثير منهم بهذه القاعدة، وهذا هو مكمن الخطورة، وتحتاج إلى تقنين وحضور مروري جيد لضبط تصرفاتهم.