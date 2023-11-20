"مختص في هندسة المرور": الدراجات النارية زادت من "الربكة" في الشوارع الرئيسية

أوضح المختص في هندسة النقل والمرور الدكتور علي مليباري أن الدراجات النارية لتطبيقات التوصيل زادت من الربكة المرورية في الشوارع الرئيسة؛ بسبب عدم الالتزام بالمسارات.
وأضاف "مليباري" أن الكثير من سائقيها لا يلتزمون بأبرز القواعد المرورية، ويفتقرون إلى التقيد بإجراءات ومعايير السلامة؛ أبرزها عدم ارتداء الخوذة ومظهر الدراجة النارية وكفاءتها.
وأكد خلال حديثه لـ"الإخبارية" أنه يجب أن تكون هناك مسافة آمنة بين الدراجة النارية والسيارات حولها، وللأسف لا يلتزم الكثير منهم بهذه القاعدة، وهذا هو مكمن الخطورة، وتحتاج إلى تقنين وحضور مروري جيد لضبط تصرفاتهم.