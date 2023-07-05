"العسومى": خدمات السعودية لضيوف الرحمن تُجسِّد أسمى معاني رعاية حقوق الإنسان

أكد عادل بن عبدالرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي رئيس مجلس أمناء المرصد العربي لحقوق الإنسان، أن ما تقوم به المملكة العربية السعودية في رعاية ضيوف الرحمن من حجاج ومعتمرين وزوّار للحرمين الشريفين، ومستوى ما يُقدَّم من خدمات متطورة ومتقدمة في كل عام، صحية وأمنية ولوجستية، وغيرها في مختلف المجالات، يجسِّد أسمى معاني رعاية حقوق الإنسان واحتياجاته وراحته وكرامة عيشه في رحلته منذ خروجه من بلاده إلى حين عودته، انطلاقًا من قيمها الإسلامية والمجتمعية السامية.