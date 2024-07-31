14 فرصة عقارية أراض وعمائر وفلل وشقق للبيع بمزاد "أمواج جدة"

تعلن شركة عقار ون للمزادات العلنية، وبإشراف مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ"، وبقرار من محكمة التنفيذ؛ عن إقامة مزاد "أمواج جدة" الإلكتروني عبر منصة مباشر للمزادات، ويبدأ يوم الأحد 11/ 8/ 2024 م وينتهي يوم الثلاثاء 13/ 8/ 2024م.
ويعرض المزاد 14 فرصة عقارية متنوعة: أراض وعمائر وفلل وشقق سكنية جنوب ووسط وشمال مدينة جدة.
العقارات المعروضة للبيع بمزاد "أمواج جدة" تعتبر فرصًا عقارية مميزة لمن يبحث عن السكن أو الاستثمار.
وتدعو الشركة المواطنين والمستثمرين والحالمين بالحصول على عقار للسكن الآمن والاستثمار؛ إلى المشاركة في مزاد أمواج جدة.
كما ترحب شركة عقار 1 بجميع الاستفسارات من خلال التواصل على: 0508303111 – 0537551997 – 0533463111 .