14 فرصة عقارية أراض وعمائر وفلل وشقق للبيع بمزاد "أمواج جدة"

تعلن شركة عقار ون للمزادات العلنية، وبإشراف مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ"، وبقرار من محكمة التنفيذ؛ عن إقامة مزاد "أمواج جدة" الإلكتروني عبر منصة مباشر للمزادات، ويبدأ يوم الأحد 11/ 8/ 2024 م وينتهي يوم الثلاثاء 13/ 8/ 2024م.