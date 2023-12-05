التسجيل في مسابقات مهرجان الملك عبدالعزيز يشهد إقبالًا من الصقارين الدوليين

وتنطلق يوم غد منافسات الدوليين من خلال ثمانية أشواط، وهي (شاهين فرخ ملاك، شاهين قرناس ملاك، شاهين فرخ محترفين، شاهين قرناس محترفين، حر فرخ ملاك، حر قرناس محترفين، حر فرخ محترفين، حر قرناس محترفين)، كما يقام في اليوم ذاته شوطان لصقور المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور، الأول لفئة حر فرخ، والثاني لفئة جير تبع فرخ.