جزيرة السعديات أبوظبي تكشف عن أرقى وجهات الزفاف قبل انطلاق "مؤتمر أفراح أبوظبي 2024"

تستضيف جزيرة السعديات أبوظبي الدورة الثانية من "مؤتمر أفراح أبوظبي" الذي تنظمه دائرة الثقافة والسياحة أبوظبي يومي 13 و14 أكتوبر الجاري في "فندق وفلل بارك حياة أبوظبي"، مما يعزز مكانتها كوجهة رائدة للمناسبات والأعراس الفاخرة في المنطقة، حيث تتكامل فيها رفاهية المنتجعات الفاخرة مع روعة الطبيعة، ما يجعلها الخيار الأمثل لاستضافة حفلات الزفاف التي تظل ذكراها محفورة في الأذهان.
تتميز جزيرة السعديات بقربها من المملكة العربية السعودية ومزيجها السلس بين الضيافة العربية والفخامة العالمية، حيث تُعد الخيار الأمثل لاحتفالاتكم. تقدم جزيرة السعديات مجموعة مختارة من أروع أماكن الزفاف التي تمتزج فيها الأناقة مع الجمال الطبيعي، لتوفر للأزواج فرصة الاحتفال بيومهم المميز في أجواء لا تُنسى.
يُعد منتجع سانت ريجيس جزيرة السعديات، أبوظبي الخيار الأمثل للأزواج الباحثين عن إقامة زفاف ينفرد بأجمل ملامح الفخامة والرقي. يقع المنتجع على الشواطئ الساحرة لجزيرة السعديات، ليشكل ملاذًا فاخرًا يحتضن يومهم الخاص. بفضل الشواطئ الرملية البيضاء، وتصميمه الراقية، والمساحات الواسعة، يعتبر المنتجع الوجهة المثالية للاحتفالات التي تسبق الزفاف ولحفلات الزفاف ذاتها، مما يجعله مكانًا مميزًا لذكريات تدوم مدى الحياة.
في الوقت ذاته، يقدم منتجع جميرا في جزيرة السعديات تجربة استثنائية للعرسان، حيث يتيح لهم مساحة داخلية عصرية وقاعة احتفالات فسيحة بتصاميم معاصرة تناسب المناسبات الفاخرة. وبما يوفره المنتجع من مرافق وسائل راحة عالمية، وخدمات متميزة، بالإضافة إلى الأجواء الهادئة المحيطة بالجزيرة، لتصبح فنادق جزيرة السعديات خياراً ساحراً للاحتفالات الزفاف التي تبقى في الذاكرة.
من جانبه، يُقدم فندق وفلل بارك حياة أبوظبي مجموعة متنوعة من الأماكن الأنيقة، منها المساحة الخلابة "أوشن لون" لإقامة حفلات الزفاف في الهواء الطلق على إطلالة ساحرة على البحر، وقاعة الاحتفالات الراقية "بارك بول روم" التي تناسب الاحتفالات الداخلية الكبيرة. يُمزج المنتجع بسلاسة بين أروع ملامح الفخامة وعناصر الخصوصية ليضمن للأزواج أجواءً هادئة وسط محيطه الطبيعي البديع.
ويتميز منتجع ريكسوس بريميوم جزيرة السعديات بشاطئه الخاص المثالي لاستضافة حفلات الزفاف الخاصة، بالإضافة إلى قاعة مناسبات فاخرة ومصممة لاستضافة أضخم الاحتفالات. تضفي الهندسة المعمارية المذهلة للمنتجع، والموقع المثالي المطل على الشاطئ، خلفية ساحرة تجعل من حفلات الزفاف الفاخرة تجربة لا تُنسى.
تخيل ليلة ساحرة تمتزج فيها نغمات الأمواج الهادئة مع ألوان الغروب المبهرة التي تزين السماء بلوحات خلابة تنبض بالحياة. سواء كنت ترغب بإقامة حفل زفاف خاص تحت ظلال النخيل المتمايلة، أو احتفال فاخر على الشاطئ بإطلالة بحرية استثنائية، يُوفر شاطئ كاي مساحة متعددة الاستخدامات تتيح لك تخصيصها بما يتناسب مع رؤيتك الفريدة. ومع الخدمة المتميزة وخيارات الطعام الراقية، سيكون حفل زفافك في شاطئ كاي تجربة لا تُنسى، حيث تم الاهتمام بأدق التفاصيل لجعل حلمك بحفل زفاف مثالي على الشاطئ حقيقة مبهرة.
يقدم منتجع وفلل السعديات روتانا فرصة فريدة لتجربة الرقي والأناقة من خلال عروض الزفاف الصيفية الخاصة. يقع المنتجع في قلب جزيرة السعديات، ويمتاز بمزيج متناغم من سحر الثقافة العربية والفخامة العصرية، مما يجعله الوجهة المثالية لتحقيق زفاف الأحلام. يتيح المنتجع مجموعة واسعة من الخيارات لتناسب جميع الأذواق، بدءًا من الحدائق الوارفة التي تعج بعناصر الطبيعة الخلابة، وصولاً إلى قاعات الحفلات الفاخرة التي تعكس أعلى مستويات التميز. وفي هذا الصيف، يمكن للأزواج الاستفادة من خصم يصل إلى 20% على باقات الزفاف المختارة. كما سيحرص فريق تنسيق وتنظيم الحفلات في المنتجع على تجسيد رؤية الضيوف الخاصة للحفل، مع العناية بأدق التفاصيل لضمان إقامة زفاف مثالي.
يجمع "مؤتمر أفراح أبوظبي" على مدار يومين نخبة من أبرز شركات تنظيم حفلات الزفاف ومقدمي الخدمات، ووسائل الإعلام من أنحاء العالم، للتواصل وتبادل المعارف والخبرات، والتعرف عن كثب على مرافق الزفاف الاستثنائية التي توفرها أبوظبي.
وبصفتها شريكاً بلاتينياً لـ"مؤتمر أفراح أبوظبي"، ستعمل جزيرة السعديات على إبراز تميزها وتفردها من خلال تقديم تجارب استثنائية في عالم حفلات الزفاف. يذكر أن الجزيرة قد حصدت لقب "الوجهة الشاطئية الرائدة في الشرق الأوسط" للسنة الـ 13 على التوالي من جوائز السفر العالمية، وتُعد الوجهة المثالية لاستضافة أروع حفلات الزفاف التي تجمع بين الأناقة العصرية والفخامة المطلقة.
وبفضل المزيج الفريد الذي تقدمه جزيرة السعديات بين التقاليد العربية العريقة والرفاهية العالمية، توفر تجربة مميزة تلبي أذواق وتطلعات الأزواج من جميع أنحاء الشرق الأوسط. سواء كنتم تسعون لإقامة احتفال فاخر أو حفل زفاف حميم، تقدم جزيرة السعديات الأجواء المثالية لخلق ذكريات تدوم مدى الحياة، مما يجعلها الوجهة الأمثل لحفلات الزفاف في المنطقة. زفاف أحلامكم أصبح أقرب من أي وقت مضى على جزيرة السعديات—حيث يلتقي الحب بالرقي والثقافة.
اختبروا روعة الفخامة في جزيرة السعديات، حيث تتحقق أحلام الزفاف في أجواء ساحرة. احجزوا إقامتكم الآن واستمتعوا بتجربة زفاف فريدة تعكس أعلى درجات الرقي والجمال.