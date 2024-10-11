جزيرة السعديات أبوظبي تكشف عن أرقى وجهات الزفاف قبل انطلاق "مؤتمر أفراح أبوظبي 2024"

يقدم منتجع وفلل السعديات روتانا فرصة فريدة لتجربة الرقي والأناقة من خلال عروض الزفاف الصيفية الخاصة. يقع المنتجع في قلب جزيرة السعديات، ويمتاز بمزيج متناغم من سحر الثقافة العربية والفخامة العصرية، مما يجعله الوجهة المثالية لتحقيق زفاف الأحلام. يتيح المنتجع مجموعة واسعة من الخيارات لتناسب جميع الأذواق، بدءًا من الحدائق الوارفة التي تعج بعناصر الطبيعة الخلابة، وصولاً إلى قاعات الحفلات الفاخرة التي تعكس أعلى مستويات التميز. وفي هذا الصيف، يمكن للأزواج الاستفادة من خصم يصل إلى 20% على باقات الزفاف المختارة. كما سيحرص فريق تنسيق وتنظيم الحفلات في المنتجع على تجسيد رؤية الضيوف الخاصة للحفل، مع العناية بأدق التفاصيل لضمان إقامة زفاف مثالي.