NHC Innovation تطلق منصة TechHub وتوقّع ثلاث شراكات في القمة العالمية للبروبتك 2025

اختتمت NHC Innovation مشاركتها الإستراتيجية في القمة العالمية للبروبتك 2025، التي أُقيمت في مدينة الرياض على مدار يومي 26 – 27 أكتوبر، بالإعلان عن إطلاق منصة TechHub وتوقيع ثلاث شراكات استراتيجية تعزز التكامل التقني والابتكار في القطاعين العقاري والبلدي.
وشهد جناح NHC Innovation في المعرض المصاحب إقبالاً لافتاً من الزوّار والمستثمرين والمتخصصين، الذين تعرّفوا على أبرز المنصات والحلول الرقمية المبتكرة التي تستعرضها الشركة، وسط تفاعل كبير مع العروض التفاعلية وورش العمل التقنية التي أبرزت ريادتها في تبنّي أحدث تقنيات الـPropTech والمدن الذكية.
وفي الكلمة الافتتاحية للقمة، أكد المهندس ريان العقل، الرئيس التنفيذي لـ NHC Innovation، على الاهتمام الكبير بالتقنيات العقارية والبلدية باعتبارها محوراً أساسياً في أعمال الشركة، مشيراً إلى أن الشراكة الاستراتيجية السابقة مع الهيئة العامة للعقار كانت إحدى ركائز النجاح، مؤكداً استمرار الجهود في دعم وتمكين الابتكار وريادة الأعمال في قطاع PropTech وتعزيز التكامل الرقمي وذكاء الأعمال عبر المنصات العقارية التي تشغلها الشركة.
وخلال القمة، أعلن المهندس العقل عن إطلاق منصة TechHub، التي تهدف إلى تسريع تبنّي التقنيات العقارية وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، إلى جانب إطلاق منصة "وصل"، وهي أول منصة تمويل مدمج رقمية في المملكة، لتقديم حلول مالية سلسة ومرنة تدعم السوق العقاري.
كما وقّعت NHC Innovation مذكرتي تفاهم مع بنك البلاد ومصرف الإنماء لتقديم حلول تمويلية رقمية مبتكرة، بالإضافة إلى اتفاقية تعاون مع منصة كندة لتطوير حلول رقمية تدعم شركات التقييم العقاري، بما يسهم في رفع كفاءة وموثوقية عمليات التقييم وتحسين جودة البيانات وسلاسة الإجراءات في السوق السعودي.
وشهدت القمة حضوراً مميزاً لـ NHC Innovation من خلال مشاركتها في كلمتين رئيسيتين وتنظيم أكثر من سبع ورش عمل استعرضت خلالها أحدث التقنيات والخدمات الرقمية في مجالات العقار والمدن الذكية.
وفي كلمته الرئيسية، أكد المهندس وليد الحركان، الرئيس التنفيذي لـ سكني، على دور المنصة كجزء من منظومة متكاملة تضم المطور والممول والوسيط والمستخدم، مشيراً إلى اعتماد "سكني" على الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات لتمكين اتخاذ القرارات في التطوير العقاري وتقديم توصيات ذكية تعزز الشفافية وتختصر رحلة المستخدم.
من جانبه، استعرض المهندس مروان الزامل، الرئيس التنفيذي للقطاع الرقمي، تفاصيل منصة TechHub بوصفها بوابة رقمية تمكّن الشركات والجهات الشريكة من ربط أنظمتها بخدمات ومنصات NHC Innovation عبر واجهات برمجية (APIs)، ما يتيح بناء واختبار حلول تقنية مبتكرة تحقق التكامل الرقمي.
وتضم المنصة أكثر من 25 واجهة برمجية و 13 خدمة رقمية متاحة عبر أربع منصات، لتعزز الابتكار وذكاء الأعمال في السوقين العقاري والبلدي.
كما أوضح الأستاذ ياسر العبيدان، الرئيس التنفيذي لـ بلدي، أن خرائط بلدي ويب تعتمد على أحدث تقنيات نظم المعلومات الجغرافية (GIS) لربط وتوحيد مصادر البيانات المكانية، مما يجعلها ممكّناً رئيسياً للتقنيات العقارية، بفضل ما توفره من بيانات دقيقة وشاملة تدعم الابتكار وتسريع التحول الرقمي.
وأشار إلى أن حلولاً مثل (بلدي+، ممتثل، City View) تسهم في بناء مؤشرات دقيقة تدعم صُنّاع القرار وترفع كفاءة الخدمات، حيث تجاوزت مرات تحميل تطبيق بلدي+ 3 ملايين عملية، وبلغ عدد نقاط الاهتمام والمعالم أكثر من 16 مليون نقطة.
وبهذه المشاركة النوعية، تؤكد NHC Innovation التزامها بدعم التحول الرقمي وتمكين منظومة التقنيات العقارية في المملكة، بما يعزز الابتكار ويُسهم في بناء مدن أكثر ذكاءً واستدامة، انسجاماً مع مستهدفات وزارة البلديات والإسكان ورؤية السعودية.