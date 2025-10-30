NHC Innovation تطلق منصة TechHub وتوقّع ثلاث شراكات في القمة العالمية للبروبتك 2025

وفي الكلمة الافتتاحية للقمة، أكد المهندس ريان العقل، الرئيس التنفيذي لـ NHC Innovation، على الاهتمام الكبير بالتقنيات العقارية والبلدية باعتبارها محوراً أساسياً في أعمال الشركة، مشيراً إلى أن الشراكة الاستراتيجية السابقة مع الهيئة العامة للعقار كانت إحدى ركائز النجاح، مؤكداً استمرار الجهود في دعم وتمكين الابتكار وريادة الأعمال في قطاع PropTech وتعزيز التكامل الرقمي وذكاء الأعمال عبر المنصات العقارية التي تشغلها الشركة.