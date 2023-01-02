بـ7 مسارات ومشاركة 60 جهة.. "جائزة الأميرة صيتة" تطلق ملتقى "دراية" غدًا

وتقوم فكرة الملتقى على جوانب توعوية ووقائية وتفاعلية، هدفها تحسين جودة الحياة أحد برامج رؤية المملكة 2030، من خلال توفير بيئة اجتماعية جاذبة وإيجابية، وتحسين ممارسات الأفراد اليومية في كل المجالات لمواجهة تقلبات الحياة ومواقفها غير المتوقعة والخطرة اجتماعيًّا ونفسيًّا وصحيًّا وتقنيًّا وحقوقيًّا وأمنيًّا، مع أمهر وأكفأ المختصين في الجهات المختلفة.