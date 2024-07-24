إنذارٌ أحمر لعسير وجازان والباحة.. أمطارٌ غزيرة وصواعقُ رعديّة حتى المساء

تشمل الحالة التي تبدأ في الواحدة ظهر اليوم حتى الحادية عشرة مساءً، كلاً من: الباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن في الباحة.. والنماص وبلقرن وتنومة وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب بعسير.. وكل من الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب بجازان.