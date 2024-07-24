إنذارٌ أحمر لعسير وجازان والباحة.. أمطارٌ غزيرة وصواعقُ رعديّة حتى المساء

رفع المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأربعاء، درجة الإنذار إلى اللون الأحمر في كل من: عسير وجازان والباحة؛ لحالة أمطارٍ غزيرة مصحوبة بصواعقَ رعديّة.
تشمل الحالة التي تبدأ في الواحدة ظهر اليوم حتى الحادية عشرة مساءً، كلاً من: الباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن في الباحة.. والنماص وبلقرن وتنومة وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب بعسير.. وكل من الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب بجازان.
وتوقّع المركز هطولَ أمطارٍ غزيرة مصحوبةً برياحٍ شديدة السرعة، وانعدامٍ في مدى الرؤية الأفقية، وصواعقَ رعديّة، وتساقط بَرَد، وجريان السيول.