البطيخ ينضج في الرياض قبل القصيم.. "أسرار الحرارة التراكمية" يكشفها "المسند"

كما عقد مقارنة، وفق ما جاء في حسابه على منصة "أكس"، مع عواصم شمال السعودية وهي: "عمان 2788 درجة مئوية، وأنقرة 1684 درجة مئوية، وموسكو 985 درجة مئوية، وهلسنكي 716 درجة مئوية، وسفالبارد 7 درجات مئوية (أرخبيل في المحيط المتجمد الشمالي).