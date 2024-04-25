المهربون يتساقطون والجهات الأمنية بالمرصاد.. ضبط 7 إثيوبيين بجازان ومواطنين بالشرقية

قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان على 7 مخالفين لنظام أمن أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، لتهريبهم 105 كيلوجرامات من مادة الحشيش المخدر.
وتم استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.
من جهة ثانية، قبضت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين بالمنطقة الشرقية على مواطنين لترويجهما مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو).
وتم توقيفهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى جهة الاختصاص.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.