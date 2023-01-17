إليكم أسماء 82 دولة تسمح للسعوديين بالوصول إليها بلا فيزا مسبقة

وهذه الدول هي: ميكرونيزيا، ونيوزيلندا، وجزر بالاو، وجزيرة ساموا، وجزيرة توفالو، وجزر فانواتو، بالإضافة إلى دول الخليج (5 دول)، والأردن، ومصر، وتونس، والمغرب، ولبنان، وسوريا، واليمن، وفلسطين، وألبانيا، وبيلاروسيا، وكوسوفو، وأوكرانيا، وجورجيا، وأذربيجان، والمملكة المتحدة، وبربادوس، ودومينيكا، وتركيا، وهايتي، وسانت كيتس، ونيفيس، وسانت فنسنت، وجزر غرينادين، والجبل الأسود، وأرمينيا، وبنغلاديش، وبروناي، وكمبوديا، وهونغ كونغ، وكازاخستان، وقيرغيزستان، ولاوس، وماليزيا، وجزر المالديف، ونيبال، وباكستان، والفلبين، وكوريا الجنوبية، وسريلانكا، وطاجيكستان، وتايلاند، وتيمور ليشتي، وبوليفيا، والإكوادور، والسلفادور، وغواتيمالا، وهندوراس، ونيكاراغوا، وبنما، وأنغولا، ووتسوانا، وبوروندي، وجزر الرأس الأخضر، وجزر القمر، والغابون، وغينيا بيساو، ومدغشقر، وملاوي، وموريتانيا، وموريشيوس، وموزامبيق، ورواندا، وسيشل، وسيراليون، ونيجيريا، وجنوب إفريقيا، وتنزانيا، وتوجو، والصومال، وكينيا، وبوتسوانا.