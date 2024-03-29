وقف 6 تطبيقات لنقل الركاب وتوصيل الطلبات لتقديمها الخدمات دون الحصول على التراخيص اللازمة

وحثت الهيئة المستهلكين على المبادرة بالإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوى تخص تطبيقات نقل الركاب وتوصيل الطلبات، مؤكدة أنه يمكن الإبلاغ عبر الرقم الموحد 19929، أو عبر حساب العناية بالمستفيدين في منصة X @tga_care، مؤكدة التزامها بتعزيز جودة الخدمات المقدَّمة، وحماية حقوق المستهلكين.