رصد 1713 ملاحظة على المصانع الدوائية خلال زيارات تفتيشية لـ 113 مصنعًا

كما قام المفتشون بإجراء زيارات تفتيشية على عدد من مصانع الأجهزة الطبية، إذ تم رصد (655) حالة عدم مطابقة في (84) زيارة تفتيشية، منها (50) حالة رُصدت على مصانع محلية، و(34) على مصانع خارجية، وأسفرت نتائج تلك الزيارات عن إيقاف خط إنتاج أحد المصانع المحلية، وتعليق (3) لمصانع خارجية، وإيقاع (8) غرامات و(3) إنذارات، وتحريز (3 ملايين) منتج في المصانع المحلية.