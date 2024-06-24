رصد 1713 ملاحظة على المصانع الدوائية خلال زيارات تفتيشية لـ 113 مصنعًا

رصد مفتشو الهيئة العامة للغذاء والدواء نحو (1713) ملاحظة على المصانع الدوائية خلال زياراتهم التفتيشية في العام 2023 لـ (113) مصنعًا؛ بهدف التأكد من استيفائها متطلبات أسس التصنيع الجيد قبل البدء في تسويق المنتجات وبيعها في الأسواق المحلية، وذلك لضمان سلامة الدواء في المملكة.
ومثلت المصانع الخارجية (74%) من إجمالي الزيارات المنفذة بواقع (84) مصنعًا، فيما بلغت المصانع المحلية التي تم زيارتها (29) مصنعًا، (102) منها مصانع أدوية بشرية، و(11) مصنعًا للأدوية البيطرية، جرى تعليق (10) مصانع من إجمالي ما تم زيارته.
كما قام المفتشون بإجراء زيارات تفتيشية على عدد من مصانع الأجهزة الطبية، إذ تم رصد (655) حالة عدم مطابقة في (84) زيارة تفتيشية، منها (50) حالة رُصدت على مصانع محلية، و(34) على مصانع خارجية، وأسفرت نتائج تلك الزيارات عن إيقاف خط إنتاج أحد المصانع المحلية، وتعليق (3) لمصانع خارجية، وإيقاع (8) غرامات و(3) إنذارات، وتحريز (3 ملايين) منتج في المصانع المحلية.
كما نفّذ المفتشون (18) زيارة على جهات تقويم المطابقة في مجالات الغذاء والتجميل والأجهزة الطبية، علقوا خلالها مجالات التعيين لـ(3) جهات، ورصدوا (47) مخالفة؛ منها (24) مخالفة تتعلق بمتطلبات "الهيئة"، و(18) تتعلق بمتطلبات المواصفة القياسية "ISO 17065"، ومخالفتان تختصان بمتطلبات المواصفة القياسية "ISO 17021".