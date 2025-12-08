عاصفة ممطرة تضرب ينبع وتتسبب في أضرار متفرقة واستنفار للجهات المعنية

شهدت محافظة ينبع مساء اليوم موجة من الأمطار الغزيرة المصحوبة برياح شديدة وصواعق رعدية وزخات من البرد، ما تسبب في أضرار متفرقة طالت عدة مواقع داخل المحافظة.
وأدت العاصفة العنيفة إلى اقتلاع أشجار وسقوط أعمدة كهرباء، إضافة إلى تضرر عدد من الهناجر في بعض الأحياء، وتكسير مظلات مواقف، كما تضرر زجاج أحد المجمعات التجارية الكبرى، وسقطت عدة لوحات إعلانية على الطرق الرئيسية، وتعرضت بعض الأحواش لانهيارات بفعل شدة الرياح.
وتسببت كميات الأمطار في تجمع مياه كبيرة داخل شوارع عدد من الأحياء غير المخدومة بشبكات التصريف، ما حولها إلى ما يشبه البحيرات، الأمر الذي استدعى استنفار الجهات المعنية التي باشرت أعمال شفط المياه وتصريفها من الشوارع والمواقع المتضررة.
من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة المواطنين والمقيمين إلى توخي الحيطة والحذر، والابتعاد عن الأودية ومجاري السيول، وعدم المجازفة بعبورها أو النزول إليها.
كما ناشدت قائدي المركبات أخذ الحيطة أثناء التنقل، خاصة عبر الطرق الزراعية بين المحافظات والمراكز والقرى والهجر، واتباع التعليمات والإرشادات الصادرة عن الدفاع المدني.