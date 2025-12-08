عاصفة ممطرة تضرب ينبع وتتسبب في أضرار متفرقة واستنفار للجهات المعنية

وأدت العاصفة العنيفة إلى اقتلاع أشجار وسقوط أعمدة كهرباء، إضافة إلى تضرر عدد من الهناجر في بعض الأحياء، وتكسير مظلات مواقف، كما تضرر زجاج أحد المجمعات التجارية الكبرى، وسقطت عدة لوحات إعلانية على الطرق الرئيسية، وتعرضت بعض الأحواش لانهيارات بفعل شدة الرياح.