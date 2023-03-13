تجاوباً مع "سبق".. بلدية تيماء تنذر شركات التوصيل لاستخدامها المرافق العامة

وجاء الإنذار على أن تتخذ هذه الشركات مواقع مخصصة لها، أو تقوم بإيصال البضائع لمنازل عملائهم بحسب الاتفاق الذي دفعوا مقابلها، وكانت "سبق" قد نشرت خبراً تحت عنوان "شركات التوصيل تربح مئات الآلاف وتستغل مواقف جامع بتيماء".