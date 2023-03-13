تجاوباً مع "سبق".. بلدية تيماء تنذر شركات التوصيل لاستخدامها المرافق العامة

أنذرت بلدية محافظة تيماء، اليوم، عدداً من شركات التوصيل التي تتخذ مواقف جامع ابن باز بالمحافظة والمرافق العامة مقراً لها لتسليم أهالي المحافظة بضائعهم التي يقومون بشرائها من المواقع الإلكترونية.
وجاء الإنذار على أن تتخذ هذه الشركات مواقع مخصصة لها، أو تقوم بإيصال البضائع لمنازل عملائهم بحسب الاتفاق الذي دفعوا مقابلها، وكانت "سبق" قد نشرت خبراً تحت عنوان "شركات التوصيل تربح مئات الآلاف وتستغل مواقف جامع بتيماء".
وتقوم عدد من شركات التوصيل باستغلال مواقف جامع ابن باز بمحافظة تيماء والمرافق العامة عن طريق مندوبيها لتوصيل الطلبيات للعملاء، في ظاهرة وصفها الأهالي بأنها غير نظامية، وتُسبب ازدحاماً مرورياً.