"كاوست" تطور تقنية مبتكرة لتحويل نفايات الأطعمة إلى منتجات تجارية ذات قيمة

وأضاف أن الجامعة بدأت تنفيذ دراسة تجريبية لتطبيق التقنية بالتعاون مع عددٍ من شركات الألبان والمشروبات في المملكة، التي تزود المختبر بأكثر من 500 لترٍ من النفايات أسبوعيًا لاستخدامها في التجارب، مُبينًا أن الفريق البحثي اكتشف أيضًا إمكانية استخراج بروتين "الكازين" من النفايات، وهو مكون يمكن استخدامه في إنتاج أعلاف الأسماك والدواجن، بما يسهم في خفض تكاليف الإنتاج وتعزيز الأمن الغذائي الوطني.