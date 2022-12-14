سمو محافظ الأحساء يرعى حفل "فتاة الأحساء" السنوي وتكريم شركاء النجاح

وتَجول سموه في قسم "رحلة مستفيد"؛ للاطلاع على الأركان والتعرف عليها، ثم بدأ الحفل بالسلام الملكي وتلاوة عطرة من القرآن الكريم، وتحدثت رئيسة مجلس إدارة الجمعية الأستاذة لطيفة عبدالله العفالق؛ مرحّبة بسمو محافظ الأحساء ومعبرة عن سعادتها بتشريفه للحفل وبالحضور، وقدمت شكرها وامتنانها لكل من ساهم بعطائه في استمرارية الجمعية ونجاحها في الوصول إلى أكبر شريحة من المستفيدين من الجمعية، وأن هذا الدعم أثمر بتحقيق إنجازات كبيرة كان لها الأثر في تطوير البرامج ونوعها، وأكدت وجود الكفاءات الوطنية التي تستطيع صناعة مبادرات نوعية وهادفة وذات أثر واضح وملموس على الفرد والمجتمع.