سمو محافظ الأحساء يرعى حفل "فتاة الأحساء" السنوي وتكريم شركاء النجاح

رعى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء، يوم أمس "الاثنين"، حفل جمعية فتاة الأحساء التنموية الخيرية لتكريم الداعمين وشركاء النجاح لعام 2021/ 2022 الذي أقيم بقاعة عبدالعزيز الجبر بالنادي الأدبي، وبحضور عدد من مديري الدوائر الحكومية بمحافظة الأحساء وممثلي شركاء النجاح.
وتَجول سموه في قسم "رحلة مستفيد"؛ للاطلاع على الأركان والتعرف عليها، ثم بدأ الحفل بالسلام الملكي وتلاوة عطرة من القرآن الكريم، وتحدثت رئيسة مجلس إدارة الجمعية الأستاذة لطيفة عبدالله العفالق؛ مرحّبة بسمو محافظ الأحساء ومعبرة عن سعادتها بتشريفه للحفل وبالحضور، وقدمت شكرها وامتنانها لكل من ساهم بعطائه في استمرارية الجمعية ونجاحها في الوصول إلى أكبر شريحة من المستفيدين من الجمعية، وأن هذا الدعم أثمر بتحقيق إنجازات كبيرة كان لها الأثر في تطوير البرامج ونوعها، وأكدت وجود الكفاءات الوطنية التي تستطيع صناعة مبادرات نوعية وهادفة وذات أثر واضح وملموس على الفرد والمجتمع.
وتم تقديم أوبريت غنائي بعنوان "من الألف إلى الياء" للفنان عادل الخميس، الذي يحكي عن مسيرة الجمعية في التنمية والخدمة الاجتماعية خلال 40 عامًا، كما قدّمت المديرة التنفيذية الأستاذة عائشة الدوسري عرضًا تقديميًّا يتضمن مسيرة الجمعية وأبرز التحولات التي مرت بها من الرعاية إلى التنمية إلى المؤسسة والجودة الشاملة.. تلا ذلك عرض لأبرز مشاريع الجمعية للأعوام 2023- 2026.
وفي ختام الحفل تم تكريم الجهات الداعمة للجمعية من داعمين وجهات مساندة للجمعية وإعلاميين ومتطوعين، من قِبَل سموه الكريم ورئيسة الجمعية الأستاذة لطيفة العفالق.