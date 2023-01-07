"العجمي": الأمير الشاب الطموح الأكثر تأثيرًا في 2022.. ويقود السعودية برؤية ثاقبة

وتابع: شَهِدَ العالم في عام 2022 الكثير من الاضطرابات والصراعات السياسية والحروب بين كثير من الدول وأزمات اقتصادية وأخرى في مجال الطاقة النفطية.. وعلى الرغم من كل ما سبق؛ كان للمملكة العربية السعودية دور كبير بقيادة سمو ولي العهد في قيادتها لاجتماعات أوبك وأوبك بلس بنجاح كبير، والمساهمة الكبيرة في تغييرات كبيرة في سياسة أسواق النفط ومحافظتها على قيمة تناسب الجميع من منتج إلى مستهلك، ورفضها القاطع للضغوط الدولية والتدخلات الخارجية في شؤون مجموعة الأوبك.