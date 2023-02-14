الجرائم المالية تتطور سريعًا وتستهدف المملكة.. و"الذكاء الاصطناعي" أفضل وسيلة لكبح المحتالين

وبهذه المناسبة صرح رئيس تطوير الأعمال لشركة مزن على الخضير بقوله: "تحقق المملكة العربية السعودية أعلى مكاسب في مجال الذكاء الاصطناعي في منطقة الشرق الأوسط، فمن المتوقع أن يساهم الذكاء الاصطناعي بأكثر من 135.2 مليار دولار في الاقتصاد بحلول عام 2030، أي ما يعادل 12.4٪ من الناتج المحلي الإجمالي. ومن المتوقع أيضاً أن تستحوذ منطقة الشرق الأوسط على 320 مليار دولار من المكتسبات العالمية الناتجة عن الذكاء الاصطناعي في العام 2030، ومن الراجح أن تستحوذ السعودية على النسبة الأكبر من هذه الأرباح".