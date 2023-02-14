الجرائم المالية تتطور سريعًا وتستهدف المملكة.. و"الذكاء الاصطناعي" أفضل وسيلة لكبح المحتالين

تولي المملكة العربية السعودية اهتماماً كبيراً بالبيانات والذكاء الاصطناعي لأجل تحسين جودة الحياة، والوصول إلى آفاق لا حد لها في استثمار تقنية البيانات والذكاء الاصطناعي؛ لصناعة الفرق نحو غدٍ أفضل، وتمكين الطاقات الوطنية الشابة عبر ابتكار حلول رقمية تساهم في مواجهة العقبات وبناء مستقبل قائم على البيانات والذكاء الاصطناعي، وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.
وبهذه المناسبة صرح رئيس تطوير الأعمال لشركة مزن على الخضير بقوله: "تحقق المملكة العربية السعودية أعلى مكاسب في مجال الذكاء الاصطناعي في منطقة الشرق الأوسط، فمن المتوقع أن يساهم الذكاء الاصطناعي بأكثر من 135.2 مليار دولار في الاقتصاد بحلول عام 2030، أي ما يعادل 12.4٪ من الناتج المحلي الإجمالي. ومن المتوقع أيضاً أن تستحوذ منطقة الشرق الأوسط على 320 مليار دولار من المكتسبات العالمية الناتجة عن الذكاء الاصطناعي في العام 2030، ومن الراجح أن تستحوذ السعودية على النسبة الأكبر من هذه الأرباح".
وأضاف الخضير: "تعد السعودية هدفًا رئيسياً لمجرمي الإنترنت. ولذلك أصدر البنك المركزي السعودي "إطاراً محدثاً لمكافحة الاحتيال" يوفر مجموعة شاملة من متطلبات الامتثال لجميع المؤسسات المالية. واستجابة لهذه التحديات بَرَزَ وَميض شركة مُزن في الآونة الأخيرة والتي نفخر بكونها شركة سعودية تصدّر التقنية وأصبحت منتجاتها تنافس الشركات العالمية. مُزن هي شركة رائدة في تحقيق الأثر من الذكاء الاصطناعي للمؤسسات، وبالتحديد في مجالات تحليل اللغة العربية واتخاذ القرارات في القطاع المالي من خلال برمجيات الذكاء الاصطناعي المبنية على سنوات من البحث والتطوير. قامت مزن ببناء فريق ذي قدرات عالمية يتقن أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي، ويعد جزءًا لا يتجزأ من السوق العالمي والتقني. ويعمل فريق القيادة لدى الشركة على تشجيع قادة الذكاء الاصطناعي محليًا وعالميًا. وقد جاءت مشاركة مُزن في مؤتمر ليب 2023 لتأكيد التزامها الراسخ بعرض إمكانات الذكاء الاصطناعي وتزويد جميع العملاء بالمنتجات والحلول في مجال الذكاء الاصطناعي".
وأضاف الخضير: "تقدم مُزن مجموعة موحدة لمكافحة الجرائم المالية تم تصميمها خصيصًا لتلبية احتياجات وتحديات الأسواق الناشئة. وتمكّن حلول "فوكال" من مُزن المؤسسات المالية من التحقق من العملاء ومراقبة المعاملات وتقييم المخاطر بكل ثقة وكفاءة باستخدام إمكانات الذكاء الاصطناعي. وتساهم حزمة "فوكال" في تمكين المنظمات من مكافحة الهجمات المتطورة والمتغيرة التي تستهدف المنطقة، كما تساعد المنظمات على تلبية المتطلبات التنظيمية بسرعة. يقوم نظام مكافحة الاحتيال في منصة فوكال بالتحقق من العملاء باستخدام خوارزميات لمطابقة الأسماء تم تصميمها خصيصاً بحيث تدعم الأحرف العربية واللاتينية، ومقارنتها مع أكثر من ألف لائحة محدثة بالعقوبات العالمية والمحلية، بالإضافة إلى قوائم أسماء الشخصيات السياسية المهمة".
يذكر أن مُزن تساعد الشركات أيضاً على بناء مراكز ذكاء اصطناعي تُوَحد عمليات الذكاء في المنشاة. ولا تقتصر جهودها على معالجة التحديات الراهنة، وإنما تسعى دائماً لمعالجة التحديات المستقبلية والتأكد من أن معوقات العام الحالي والقادم لا تشكل عقبة أمام رواد الاقتصاد في المملكة العربية السعودية والمنطقة عموماً. وتقوم منصة فوكال لمكافحة الاحتيال بمعاقبة المحتالين دون التأثير على المستهلكين، وتوفير قيمة عالية بسرعة كبيرة من خلال إتاحة إمكانية اتخاذ قرارات أفضل.