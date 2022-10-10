بمشاركة 6 جهات.. "تعليم الرياض" تدشن معرضًا عن الصحة النفسية

افتتح المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض الدكتور حسن بن محسن خرمي في مقر الإدارة المعرض الذي أقامته إدارة التوجيه الطلابي (بنين - بنات)؛ بمناسبة اليوم العالمي للصحة النفسية، والذي يصادف يوم 10 أكتوبر من كل عام تحت شعار "جعل الصحة النفسية والرّفاهية للجميع أولوية عالمية".
وأوضح مدير إدارة التوجيه الطلاب أحمد الغامدي أن اليوم العالمي للصحة النفسية، والذي أعلنته منظمة الصحة العالمية يأتي في كل عام لنشر الوعي العام بقضايا الصحة النفسية، والاهتمام بالقضايا والمشكلات النفسية التي من الممكن أن يعانيها الأفراد، وتؤثر على جودة معيشتهم والاستمتاع بحياتهم.
من جهتها، بيّنت مديرة التوجيه الطلابي للبنات الدكتورة سحر عطية أن المعرض احتوى على 6 أجنحة، بمشاركة المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية وجامعة الملك سعود ومركز توافق النفس وجمعية بطء التعلم ومركز تعارفوا للإرشاد الأسري والجمعية السعودية للإرشاد النفسي وعيادة الحواس للاضطرابات النمائية ومركز المساندة النفسية، كما تسعى الإدارة للاستفادة من الجهات الرسمية المشاركة في ما يخدم العملية الإرشادية والتوجيه الطلابي.
إلى ذلك تنظم إدارتا التوجيه الطلابي بنين وبنات لقاءً عن تعزيز الصحة النفسية عن بُعد؛ يتضمن محاضرة عن دور الأفكار والمعارف العقلانية الإيجابية في تعزيز الصحة النفسية يلقيها الدكتور مسفر بن محمد المالكي مستشار مركز "تعارفوا" للإرشاد الأسري، ومحاضرة لمدير المشاريع بالمركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية راشد بن عبدالله الدريهم، بعنوان "المرونة النفسية"، كما تلقي مشرفة التوجيه في تعليم الرياض أمل بنت عبدالرحمن الراجح محاضرة بعنوان الدور التكاملي بين الأسرة والمدرسة في تعزيز الصحة النفسية للطلبة.