بمشاركة 6 جهات.. "تعليم الرياض" تدشن معرضًا عن الصحة النفسية

إلى ذلك تنظم إدارتا التوجيه الطلابي بنين وبنات لقاءً عن تعزيز الصحة النفسية عن بُعد؛ يتضمن محاضرة عن دور الأفكار والمعارف العقلانية الإيجابية في تعزيز الصحة النفسية يلقيها الدكتور مسفر بن محمد المالكي مستشار مركز "تعارفوا" للإرشاد الأسري، ومحاضرة لمدير المشاريع بالمركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية راشد بن عبدالله الدريهم، بعنوان "المرونة النفسية"، كما تلقي مشرفة التوجيه في تعليم الرياض أمل بنت عبدالرحمن الراجح محاضرة بعنوان الدور التكاملي بين الأسرة والمدرسة في تعزيز الصحة النفسية للطلبة.