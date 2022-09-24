احتفالاً باليوم الوطني الـ92.. قافلة الإبل تعبر ممشى الألوان في جدة

وقال رئيس مجلس إدارة نادي الإبل فهد بن حثلين إن يوم الوطن استذكار لما كان عليه الوضع قبل ٩٢ عامًا حينما كانت القبائل والقرى تتناحر في الجزيرة العربية، والدور الكبير والبطولي لمؤسس هذا الكيان العظيم -طيب الله ثراه- بإحالة الشتات إلى الالتفات تحت راية واحدة، ولا يجمعهم سوى حب الوطن.