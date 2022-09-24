احتفالاً باليوم الوطني الـ92.. قافلة الإبل تعبر ممشى الألوان في جدة

وسط تمازج بين القهوة السعودية والمعزوفات الشعبية والأزياء التقليدية، قطعت مجموعة من الإبل مسافة بمحاذاة البحر الأحمر في ممشى الألوان وسط مدينة جدة.
وجاءت المسيرة بمناسبة اليوم الوطني الـ92، التي نظمها نادي الإبل، واشتملت على فعاليات متنوعة، تضمنت خيمة استقبال في الممشى لمدة يومين (الخميس والجمعة)، احتوت على ضيافة القهوة السعودية وسط معزوفات وطنية للحضور، الذين أُتيح لهم التقاط الصور التذكارية الفورية بالزي التراثي، وتوزيع الهدايا التذكارية عليهم.
وشارك الحضور في الفعاليات المصاحبة، وحملوا الأعلام الوطنية مُعبِّرين عن فرحتهم بهذه المناسبة الوطنية الغالية على الجميع.
وتأتي هذه الفعالية ضمن دور نادي الإبل في تأصيل الموروث، والترويج له، والتعريف بالإبل ودورها في توحيد السعودية على يد الملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه- تحت راية التوحيد.
وقال رئيس مجلس إدارة نادي الإبل فهد بن حثلين إن يوم الوطن استذكار لما كان عليه الوضع قبل ٩٢ عامًا حينما كانت القبائل والقرى تتناحر في الجزيرة العربية، والدور الكبير والبطولي لمؤسس هذا الكيان العظيم -طيب الله ثراه- بإحالة الشتات إلى الالتفات تحت راية واحدة، ولا يجمعهم سوى حب الوطن.