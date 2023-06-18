حتى المغادرة.. خدمات بالجملة لقاصدات المسجد النبوي تواكب موسم الحج

وتشمل استقبال المصليات وتنظيم دخولهن وخروجهن من أبواب المسجد، وترتيب الصفوف أثناء الصلوات، ومنع الافتراش، وتوفير سقيا ماء زمزم والمياه المبرّدة في الساحات، وأعمال التوعية والتوجيه، وإرشاد التائهات، ومتابعة البلاغات الإلكترونية، والتواصل بين الإدارات النسائية، ومتابعة طلبات تقديم الخدمات الصحية بالتواصل ميدانيًا مع كوادر الصحة وهيئة الهلال الأحمر؛ إضافة إلى تسلُّم المفقودات الواردة وحفظها في خزائن ذكية مخصّصة ومتابعة تسليمها لأصحابها.