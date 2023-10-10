"آخر أيام سهيل".. "الزعاق": نعيش هذه الفترة أجواء الفصول الأربعة كل يوم

قال خبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد الزعاق؛ إننا سنعيش الأيام الألطف في السنة على الإطلاق خلال الـ 78 يوما المقبلة، تشمل 13 يوماً من آخر سهيل، و52 يوماً من الوسم، و13 يوماً من أول المربعانية "أكتوبر ونوفمبر وأول ديسمبر".